37-Jähriger in Wetzlar brutal zusammengeschlagen

Ein Zeuge informierte die Polizei und schrie in Richtung der Angreifer. Diese ließen letztlich von ihrem Opfer ab, stiegen in einen in Rumänien zugelassenen schwarzen Dreier-BMW und fuhren in Richtung Tankstelle davon. Im Rahmen der Fahndung stoppten Polizisten den Wagen und nahmen den 20-jährigen Fahrer mit Wohnsitz in Wetzlar fest. Weitere Ermittlungen führten zu den beiden 22-Jährigen, die ebenfalls einen Wohnsitz in Wetzlar haben.