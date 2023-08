40 Jahre Kastelruther Spatzen

Wetzlar. Auf ihrer großen Jubiläumstour „40 Jahre! Das große Jubiläum – Live! – Wiedersehen“ gastieren die Kastelruther Spatzen am Donnerstag, 19. Oktober, in der Buderus Arena in Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Straße 1. Sie sind die erfolgreichste Gruppe der Volksmusikszene aller Zeiten. Jetzt feiern die Stars der volkstümlichen Musik ein einzigartiges Jubiläum, welches die Ausnahmemusiker aus Südtirol endgültig zum herausragenden Phänomen unserer Zeit macht. Ihre großen Hits wie „Eine Weiße Rose“, „Herzschlag für Herzschlag“, „Ich schwör“ und „Ciao Amore“ lassen für den Moment die alltäglichen Sorgen vergessen und entführen uns in eine andere Welt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets, ab 72,50 Euro, gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet auf www.eventim.de und www.mmkonzerte.de.