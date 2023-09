40 Jahre Partnerschaft: Kirchenkreis feiert in Botswana

„Wir erlebten in Botswana eine tolle Zeit mit vielen Begegnungen und einem großen Fest zum Jubiläum unserer Partnerschaft“, so Thomas Fricke. Ein großes Fest mit viel Gesang sei gefeiert worden. Am Ende des Gottesdienstes wurde ein Denkmal auf dem Kirchenvorplatz eingeweiht. Die Inschrift weist darauf hin, dass die Partnerschaft am 20. August 1983 unter Leitung der Superintendenten Dieter Abel und Kakunahi S. Tjitunga begann und am 20. August 2023 die Jubiläumsfeier unter Zuständigkeit/Leitung der Superintendenten Hartmut Sitzler und Boitumelo Moitlho abgehalten wurde. Ellen Schneider und Thomas Fricke durften die Festpredigt halten.