482 Erstsemester starten duales Bachelorstudium an der THM

Wetzlar. 482 junge Menschen beginnen zum Wintersemester 2023/24 bei „StudiumPlus“ ihr duales Bachelor-Studium. 316 von ihnen starten am Standort Wetzlar und 166 an den sechs Außenstellen in Hessen. Immatrikuliert sind sie an der THM, dazu haben sie einen Vertrag mit einem der über 1000 Partnerunternehmen des „CompetenceCenters Duale Hochschulstudien – StudiumPlus“ (CCD).