5. Bürger-Brunch Wetzlar: schlemmen, schwätzen, Musik hören

Wetzlar. Am 2. September (Samstag) kann Wetzlar wieder an der Kastanie auf dem Schillerplatz schlemmen: Die Bürgerstiftung lädt im Rahmen des Brückenfestes zum Bürger-Brunch ein. Von 11 bis 15 Uhr ist schwätzen, essen, trinken und Musikhören angesagt. Nachdem im vergangenen Jahr wieder der gemeinsame Brunch an der Kastanie stattfinden konnte, geht der Bürgerbrunch 2023 in seine fünfte Auflage. Die Schirmherrschaft hat wieder Oberbürgermeister Manfred Wagner.