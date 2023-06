50 Lebensretter gehen an Vereine in Wetzlar und Umgebung

Gießen / Wetzlar. Die Volksbank Mittelhessen hat 50 sogenannter „Laien-Defibrillatoren“ an regionale Vereine und Initiativen verlost. Die Geräte im Gesamtwert von 100.000 Euro wurden im Rahmen des Förderwettbewerbes „Lebensretter“ im Forum am Hauptsitz der Volksbank in Gießen vergeben.