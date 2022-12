5500 Euro Schaden nach Zusammenstoß

WETZLAR-HERMANNSTEIN. Laut Polizeiangaben ist es am Dienstag (13. Dezember) gegen 12.30 Uhr in Wetzlar zu einem Unfall gekommen. Dabei sei ein 44-jähriger Wetzlarer in einem Ford die Hermannsteiner Straße in Richtung Bahnhof gefahren und habe sich an der Kreuzung Siechhof auf der Linksabbiegerspur eingeordnet.