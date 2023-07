58-Jähriger schwer verletzt an Wetzlarer Grillplatz gefunden

Die Polizei nahm noch am Abend die Ehefrau als dringend Tatverdächtige fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde die 42-Jährige am Mittwochnachmittag einer Haftrichterin am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die 42-Jährige sitzt in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.