6. Wetzlarer Improvisationstage

Es folgen am Freitag, 27. Januar Stephan Schultz am Violoncello mit Sabina Chukurova am Cembalo mit ihrem Programm „Bach et la France“ im Gartensaal der Stadthalle um 19:30 Uhr. Sie sind beide Mitglieder des im Straßburger Raums tätigen Orchesters „Le Concert Lorrain“. Da eine Parallelveranstaltung in der Stadthalle stattfindet erhalten die Besucher Zugang über den Wetzlarer Hof.