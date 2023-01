6. Wetzlarer Improvisationstage

Es folgen am Freitag, 27. Januar, Stephan Schultz am Violoncello mit Sabina Chukurova am Cembalo mit ihrem Programm "Bach et la France" im Gartensaal der Stadthalle um 19.30 Uhr. Sie sind beide Mitglieder des im Straßburger Raums tätigen Orchesters "Le Concert Lorrain". Da eine Parallelveranstaltung in der Stadthalle stattfindet, erhalten die Besucher Zugang über den Wetzlarer Hof.