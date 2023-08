A45: Vier Schwerverletzte und 64.000 Euro Schaden

Der Fahrer eines Audi E-Tron konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Ford. Dadurch verlor der Fiesta-Fahrer die Kontrolle über den Wagen und krachte in die Mittelleitplanke. Er trug, ebenso wie seine 39 und 19 Jahre alten Mitfahrerinnen, sowie der in Düsseldorf lebende 36-jährige Audifahrer schwere Verletzungen davon.