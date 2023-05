A45 zwischen Ehringshausen und Wetzlarer Kreuz voll gesperrt

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer, die in Fahrtrichtung Siegen/Dortmund unterwegs sind, müssen auf die Umleitung U11 auf Höhe der Abfahrt Wetzlarer Kreuz ausweichen. Wer mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Wetzlar/Gießen/Frankfurt unterwegs ist, soll die Umleitung U44 auf Höhe der Abfahrt Ehringshausen nutzen. Beide Routen verlaufen über die B277. In Aßlar ist das höhere Verkehrsaufkommen deutlich zu spüren. Dort schiebt sich zeitweise ein Fahrzeug nach dem anderen durch die Hauptdurchgangsstraße.