Abriss, Umzug und Einsätze: Es läuft rund

Die 47 Feuerwehrmänner und sechs Feuerwehrfrauen aus der Kernstadt leisteten im vergangenen Jahr viel, wie Wehrführerin Claudia Meyer berichtete. So waren nicht nur die vielen Waldbrandeinsätze während der langen Trockenperiode im vergangenen Sommer eine besondere Herausforderung. Auch den Umzug einer ganzen Feuerwache erlebe man nicht alle Tage, sagte sie. Der Umzug in die Interimswache in der Siegmund-Hiepe-Straße, nur wenige Meter von der alten Feuerwache entfernt, sei nahezu reibungslos verlaufen und man habe sich mittlerweile gut in den Räumlichkeiten der Interimswache eingelebt.