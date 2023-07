Acht Familienpaten schließen in Wetzlar ihre Ausbildung ab

„Es ist schön, dass Sie sich einbringen wollen für andere“, sagte Oberbürgermeister Wagner. Familienpaten gehörten zum Gesamtkonzept bei der Begleitung junger Familien. Es gehe darum, junge Familien zu begleiten und zu unterstützen, um die Chancengleichheit für Kinder zu verbessern. Unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ habe die Stadt den Einsatz der Familienpaten in ein kommunales Gesamtkonzept der Frühen Hilfen in Wetzlar gekleidet. Heute seien die Familienpaten ein Aushängeschild der Wetzlarer Jugendhilfe in allen Stadtteilen.