Äpfel spenden für den guten Zweck

Wer die Aktion, deren Erlös für ein Projekt für Kinder und Jugendliche in und um Wetzlar gewidmet ist, wieder unterstützen will, kann eine E-Mail an apfelernte@rt86.de senden. Die Tabler setzen sich mit den Apfelspendern in Verbindung und holen die abgeernteten Äpfel entweder am 23. September oder nach Absprache ab.