Wetzlar. Adjiri Odametey hat sich in der Weltmusikszene einen hervorragenden Namen gemacht. Am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr gibt er im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4-6 ein Konzert „Afrikanische Weltmusik“ und stellt dabei sein neues Programm „Ekonklo - On the other side!“ vor