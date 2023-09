Aktion Greenpeace „Park(ing) Day“

Wetzlar. Mit Aktionen fordern Menschen an diesem Wochenende lebenswertere Städte mit mehr Platz für Menschen statt für Autos. Ein Zusammenschluss von Fahrrad,- Umweltverbänden und vielen Initiativen fordert, dass in Städten mehr Platz für den Fuß- und Radverkehr entsteht. Greenpeace-Aktive richten für dieses Event am Samstag, 16. September, von 10 bis 13 Uhr am Schillerplatz, auf drei Parkplätzen einen Ort zum Verweilen, Staunen und Mitmachen ein.