Wetzlar-Naunheim. Zur Aktion „Saubere Landschaft“ im Stadtteil Naunheim lädt der Ortsbeirat in Verbindung mit der Vereinsgemeinschaft am Samstag, 11. März, um 9 Uhr ein. Treffpunkt der Teilnehmer ist an der Autobahnbrücke „Lehmenkaut/Eisenstraße“.