Aktion von „Wetzlar.solidarisch“

Wetzlar. Unter dem Motto „Wetzlar, was geht - in deiner jungen Altstadt“ veranstaltet das parteiunabhängige zivilgesellschaftliche Bündnis „Wetzlar.solidarisch“ am Freitag, 15. September, eine vielfältige Aktion in Wetzlars Altstadt-Gassen bis zum Schillerplatz und zur Alten Lahnbrücke. Bei der diesjährigen Aktion werden vor allem junge Bürger in den Mittelpunkt gestellt. Sie waren bereits an der Planung des Abends beteiligt und beweisen so ihr Engagement für die Gemeinschaft. Von 17 bis 20 Uhr haben nicht nur Geschäfte geöffnet, sondern geben die zahlreichen Mitmachenden mit Sport, Musik, Theater Einblick in ihre vielfältigen Aktivitäten, Lebenswelten und Kulturen. Die Gäste können sich unter anderem freuen auf einen Rollstuhl-Parcours, gemeinsames Malen, eine Fahrrad-Versteigerung, Henna-Tattoos, eine Rikscha-Fahrt und den kurzweiligen Polit-Talk „Speakers corner“ am Eisenmarkt.