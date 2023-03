Aktion „Waldputztag“ im Kirschenwäldchen

Wetzlar. Der meteorologische Frühling ist schon da und deshalb ist es an der Zeit für einen Frühjahrsputz im Wetzlarer Kirschenwäldchen. Damit der Wald nach dem Winter wieder ergrünen kann und zum Spazierengehen einlädt, findet in diesem Jahr die Aktion „Waldputztag/Forestcleanday“ in Wald und Flur statt. Das Forstamt Wetzlar beteiligt sich an dieser bundesweiten Umweltkampagne. Vorgesehen ist die Säuberung der Wald- und Waldwiesen im Wetzlarer Kirschenwäldchen. Je mehr Helfer mitwirken, umso erfolgreicher wird die Aufräumaktion zum Schutz und zur Erhaltung des wertvollen Erholungswaldes. Interessenten, die gerne mitmachen möchten, treffen sich am Samstag, 18. März, um 9.30 Uhr am mittleren Parkplatz im Kirschenwäldchen. Enden wird die Aktion voraussichtlich gegen 11.30 Uhr am Ausgangsort. Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf 45 Personen begrenzt. Interessierte können sich ab sofort anmelden per E-Mail an ForstamtWetzlar@Forst.hessen.de oder unter Telefon 06441-679010.