Aktionstag der Sportvereine im Forum

Wetzlar. Heimische Sportvereine präsentieren sich am Samstag, 16. September, von 11 bis 19 Uhr im Forum Wetzlar, Am Forum 1. Die teilnehmenden Vereine informieren an einem Stand ausführlich über das jeweilige Sportangebot. Mit dabei ist der TV Wetzlar, FunTastic Sports Wetzlar und Kubibo Kurosch. Live-Vorführungen von den Vereinen finden zu jeder vollen Stunde ab 12 Uhr auf der Bühne in der Ladenstraße statt. Das Programm für den Aktionstag gibt es online auf www.forum-wetzlar.de.