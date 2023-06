Aktionstag „Mit 60 Plus informiert und fit in den Alltag starten“

Wetzlar. Das Polizeipräsidium Mittelhessen lädt für Freitag, 16. Juni, von 13 bis 17 Uhr zu einer Präventionsveranstaltung in das Haus der Prävention, Ludwig-Erk-Patz 5 ein. Unter dem Titel „Mit 60 Plus informiert und fit in den Alltag starten“ informieren kriminalpolizeiliche Berater zum Thema Einbruch- und Seniorenprävention, das Präventionsteam gibt Tipps zur Verkehrssicherheit, und bietet eine Fahrradcodierung an, eine Anmeldung dafür ist nicht notwendig. Der Weiße Ring informiert zum Thema Opferschutz und Enkeltrick, das Seniorenbüro Wetzlar stellt sich vor, außerdem finden Vorträge der AWO zum Hausnotruf und die Diakonie informiert zum Thema Pflegeversicherung, statt. Die musikalische Unterhaltung übernimmt das Landespolizeiorchester Hessen.