Aller guten Dinge sind drei: Lahn, Wasserorgel und ein winterlicher Sonnenuntergang

. Dass Wetzlar auch im Winter Touristen anlockt, beweist dieses Foto. Es stammt von Susanne Bartel aus Echternacherbrück im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz. Aufgenommen wurde es vor wenigen Tagen nach einer Stadtführung. Die Wasserorgel war in den vergangenen Tagen schon mehrmals in dieser Zeitung zu sehen. Und auch da gilt: Aller guten Dinge sind drei. Ein Bild zeigte sie mit Schiefstand nach dem Hochwasser, ein zweites als klassischer Anblick von der Alten Lahnbrücke aus und nun dieses als winterliche Impression. Foto: Susanne Bartel