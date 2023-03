Wetzlar-Hermannstein. Der Förderverein der Kita Mullewapp veranstaltet am Samstag, 18. März, von 11.30 bis 14 Uhr einen vorsortierten Basar „Alles rund ums Kind“, in der Kneipp Kita Mullewapp Hermannstein, Großaltenstädter Straße 64. Schwangere haben bereits ab 11 Uhr Zutritt, auch in Begleitung. Wer als Verkäufer mitmachen möchte, kann sich unter Telefon 0177-4146861 anmelden. Das Mitbringen von Kinderwagen sowie Rucksäcke sind nicht erlaubt.