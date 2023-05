Als „Chamäleon“ die Natur durchstreifen

Wetzlar. Kinder ab 10 Jahren sind eingeladen, bei der Freizeit „Chamäleon“ der Naturschutzjugend (NAJU) Hessen zu lernen, wie man möglichst unbemerkt durch die Natur streifen kann. Die erfahrenen Wildlife-Teamer zeigen, wie man sich als Versteckkünstler in der Natur verhält, sich mit Naturmaterialien tarnt und leise anschleicht. Bei dem Wochenende vom 2. bis 4. Juni in Wehrheim-Pfaffenwiesbach können die Teilnehmer erste Wildlife-Erfahrungen sammeln. Die Teilnahme an der Freizeit inklusive Unterkunft und Verpflegung kostet 60 Euro. Weitere Informationen gibt es bei der NAJU Hessen, Telefon 06441-946903, E-Mail Mail@NAJU-Hessen.de. Anmeldungen sind auch auf der Homepage www.NAJU-Hessen.de möglich.