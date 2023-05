Alte Schätzchen erobern Wetzlars Straßen

. 127 historische Fahrzeuge sind bei der 20. ADAC-Oldtimerfahrt "Classic Data Wambach" des Automobilclubs (AC) Wetzlar am Sonntagmorgen an den Start gegangen. "Wir haben die Zahl der Fahrzeuge begrenzt", sagte der AC-Vorsitzende Lothar Leese. Dennoch sei die Veranstaltung eine der größten mit historischen Fahrzeugen in Mittelhessen. Mit der Startnummer 1 ging der älteste Wagen auf die Strecke: Markus Schönauer aus Gladenbach mit seinem Ford Sport Coupe aus dem Jahr 1927. Nicht nur Autos, sondern auch zweirädrige Gefährte waren auf dem Parkplatz in der Braunfelser Straße zu bewundern, etwa eine NSU Max mit Seitenwagen, Baujahr 1956, von Horst Dietz aus Hungen. Mit dabei war auch der Wetzlarer Manfred Kinne, der ebenfalls einen echten Klassiker steuerte: eine Vincent A. Meteor aus dem Jahr 1937.