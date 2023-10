Altstadtführung in spanischer Sprache

Wetzlar. Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und die stilistische Vielfalt des Doms prägen das unverwechselbare Stadtbild von Wetzlar. Dies zeigt die Stadtführerin Helena Fonseca am Samstag, 21. Oktober bei einer Stadtführung in spanischer Sprache. Treffpunkt ist a um 16 Uhr am Stadtmodell am Dom. Tickets für sechs Euro gibt es bei der Tourist-Information, Domplatz 8, oder unter Telefon 06441-997755. Eine Anmeldung ist erforderlich.