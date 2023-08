Altstadtführung mit Begrüßung durch die junge Lotte

Wetzlar. Bei einem Ball in Volpertshausen lernte Johann Wolfgang Goethe die junge Charlotte Buff näher kennen. In seinem wohl bekanntesten Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ schildert der berühmte Dichter seine Begegnung mit der bezaubernden Wetzlarerin. Bei einem einstündigen Rundgang durch Wetzlars Altstadt führt eine Stadtführerin zu vielen mittelalterlichen Plätzen und verwinkelten Gassen und berichtet Interessierten von historischen Besonderheiten der Stadt. Im Anschluss an wartet die junge Charlotte Buff bereits an der Tourist-Information und führt durch die Wetzlarer Altstadt des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Dabei erzählt sie, was sich damals zugetragen hat, als der junge Goethe aus Frankfurt einen Sommer in Wetzlar verbrachte, um ein Praktikum am Reichskammergericht zu absolvieren. Treffpunkt ist am Samstag, 19. August, um 15 Uhr am Stadtmodell am Wetzlarer Dom. Karten gibt es für zehn Euro in der Tourist-Information, Domplatz 8, telefonisch unter 06441-997755 und auf www.wetzlar-tourismus.de. Eine Voranmeldung ist erforderlich.