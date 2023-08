Am 24. August feiern die Wetzlarer Wochenmarkthändler

„Die meisten Marktbeschicker kommen seit Jahren“, erzählt Schäfer, die von Beginn an ihre Würstchenbude als einen der letzten Stände vor dem Übergang zum Forum platziert hat. „Ich mache die Arbeit so gerne. Die Kundschaft verbindet den Würstchenstand mit mir“, weiß Schäfer, die viele Kunden mit Namen, besser mit Vornamen, anspricht. „Wir leben hier von der Stammkundschaft“. Bereits am Morgen holen sich Kunden hier Würstchen Häufig kommen Mitarbeiter von Firmen und holen das Frühstück für ihre Belegschaft. Mittags stehen die Kunden schon mal in Zweierreihen an, denn zu den Stammkunden kommt auch noch Laufkundschaft in die Bahnhofstraße.