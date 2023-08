Am 7. September ist in Wetzlar „Tag der digitalen Bildung“

Wetzlar. Aus Anlass des Umzugs des städtischen Internetcafés „Seniorenklick“ aus der Obertorstraße 20 in die Stadtbibliothek veranstaltet die Stadt Wetzlar am Donnerstag, 7. September, ab 11 Uhr einen „Tag der digitalen Bildung“ in der Stadtbibliothek, Bahnhofstraße 6. Das kündigt sie in einer Pressemitteilung an.