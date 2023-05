Am Muttertag beginnen die Wetzlarer Sommer-Matineen

Wetzlar. Traditionell zum Muttertag starten die Wetzlarer Sommer-Matineen des Kulturamtes im Rosengärtchen in eine neue Saison. Zum Auftakt stehen am Sonntag, 14. Mai, ab 11 Uhr die Musiker der Big Band Herbornseelbach auf der Freilichtbühne. Die Big Band ist bekannt für ihren speziellen „Sound of Music“, den „Sound of Seelbach“, kreiert mit jugendlichem Elan und einer gehörigen Portion Freude an der Musik.