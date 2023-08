Schleichweg zwischen Naunheim und Waldgirmes wird teuer

Am Donnerstag, kurz vor 7 Uhr, haben sich fünf Mitarbeiter der Stadtpolizei an der Stadtgrenze in Naunheim an zwei Rad- und Fußwegen positioniert, um Autofahrer auf ihr Handeln hinzuweisen und Verwarngelder zu verhängen. In einer Stunde sprechen sie sieben Verwarnungen aus. Und so mancher Fahrer hat 100 bis 150 Meter von der Kontrollstelle die Stadtpolizisten erkannt und dreht schnell ab oder fährt rückwärts, um eine Verwarnung zu umgehen. „Damit haben wir schon einen erzieherischen Effekt erreicht“, sagt Jens Weller von der Stadtpolizei.