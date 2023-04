Amphibienwanderung am Weinberg

Wetzlar. Mit dem Erwachen von Flora und Fauna beginnt das neue Exkursionsprogramm „Treffpunkt Natur“ des Amtes für Umwelt und Naturschutz der Stadt Wetzlar. Die erste Exkursion in diesem Jahr ist die amphibienkundliche Wanderung am Weinberg in Wetzlar, die am Freitag, 14. April, um 20 Uhr, stattfindet. Rudolf Fippl (HGON) und Bernhard Feth (NABU) geben dabei im Schutzgebiet Informationen zur Biologie und Ökologie der vorkommenden Lurche. Treffpunkt ist die NABU-Scheune am Magdalenenhäuserweg, gegenüber dem Hofgut Magdalenenhausen. Die Führung ist kostenfrei. Taschenlampe wird empfohlen. Eine Anmeldung wird bis Donnerstag, 13. April erbeten, online auf www.wetzlar.de/treffpunktnatur) oder telefonisch 06441-993901. Das komplette Exkursionsprogramm „Treffpunkt Natur“ für 2023 ist in allen Stadtteilbüros und im Neuen Rathaus erhältlich. Des Weiteren kann es per Post oder Mail angefordert oder auf www.wetzlar.de heruntergeladen werden. Auskunft erteilt das Amt für Umwelt und Naturschutz, Telefon 06441-99 3901, E-Mail: umwelt-naturschutz@wetzlar.de.