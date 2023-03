An der Haustür nicht überrumpeln lassen

War es zum Beispiel so, dass der Kunde an der Haustür überrumpelt wurde und nur deswegen unterschrieben hat, oder er entdeckt in den darauffolgenden Tagen, dass die angebotenen Preise doch nicht so günstig sind, dann sollte er unbedingt innerhalb der gesetzlichen Frist widerrufen. „Wir erleben es leider immer wieder, dass Verbraucher sich erst nach der Frist an uns wenden. Auch ist es wichtig, das Wort Widerruf zu verwenden und nicht Kündigung. Das sind unterschiedliche Sachverhalte“, betont Fuchs. Ein Widerruf könne formlos erfolgen oder mithilfe eines Widerrufsformulars, das der Auftragsbestätigung beigefügt ist. Den Widerruf sollte man auf jeden Fall nachweisbar versenden, also per Einwurfeinschreiben.