Analyse zu Lisa Fitz: antisemitische Stereotype

Ist bekannt, wie die angesprochenen Chiffren und Verweise in der Gesellschaft wirken? Wird dadurch ein normaler Mensch zum Antisemiten?

Antisemitismus ist ein altes Phänomen und Teil der deutschen wie der europäischen Kultur. Da hat auch die Gedenkkultur an die Shoah nicht allzu viel bewirkt. Viele Verschwörungsnarrative, alte und neue, sind klar antisemitisch und total elastisch. Juden sind immer wieder das Ziel dieser in Krisenzeiten aufscheinenden und sich verstärkenden Narrative. Wir hatten die Pandemie, dann griff Russland die Ukraine an. Russische Propaganda fällt durchaus hier und da auf fruchtbaren Boden. Wirtschaftliche Krisen. Und da haben Sie Melange, in denen Antisemitismus in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung mal wieder gedeiht. Wer in diesen Zeiten Orientierung und Lösungen und Antworten auf die komplexen Fragen sucht und „den Medien“ nicht vertraut oder sich einfach im Internet bedient, ohne mediale Kompetenz, der stößt sehr schnell auf diese Chiffren. Symbole, Bilder, Memes sind auf den sozialen Netzwerken und im Internet Transportmittel für Antisemitismus, da braucht es keine langen Texte. Wenn diese Bilder, die sich festsetzen, dann durch Prominente reproduziert werden, ist die Gefahr, Antisemitismus in Köpfen zu verstärken, durchaus vorhanden. Und nicht zuletzt: All das verstärkt auch das „Wir“ gegen „Die“, Juden und Jüdinnen werden gar nicht mehr als Teil der deutschen Gesellschaft wahrgenommen, weil „sie“ ja eigene Interessen verfolgen und als homogene Gruppe gedacht werden. Jeder reproduzierte Antisemitismus ist eine Gefahr – und vergessen Sie nicht: all das wirkt sich auf Jüdinnen und Juden aus. Wieso fragt niemand, was das mit ihnen macht? Was glauben Sie, wie es ermüdet, wütend macht und verunsichert, wenn Antisemitismus nicht klar zurückgewiesen wird, sondern abgewiegelt und beschwichtigt wird. Das haben wir bei der documenta fifteen 2022 gesehen und es geschieht immer und immer wieder.