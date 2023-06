Anatomische Ausstellung „Der menschliche Körper“

Wetzlar. „Der menschliche Körper – lernen von den Toten“ hat sich der Aufgabe gewidmet, anatomisches Wissen zu vermitteln. Grundlage hierfür ist die umfangreiche Sammlung von Exponaten, bestehend aus konservierten menschlichen Körpern, Organen und Moulagen. Ausführliche Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers dienen neben den Exponaten der Wissensvermittlung. Die Würde der Toten wird geachtet, indem alle Exponate museal in Vitrinen präsentiert werden. Auf eine nachträgliche künstliche rote Einfärbung der Muskeln wurde verzichtet. Optisch gleichen die Exponate den Körperspendern auf den Seziertischen der Universitäten, die angehenden Mediziner zum Studium der Anatomie dienen. Die Ausstellung „Der menschliche Körper“ wird von Freitag, 23. Juni bis Sonntag, 25. Juni, täglich von 11 bis 18 Uhr in Xo Wetzlar, Steinbühl Straße 15 c gezeigt.