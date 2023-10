Andrea Sawatzki spricht offen über Kindheit mit dementem Vater

Schon damals sind erste Anzeichen seiner Alzheimer-Erkrankung spürbar. Diese führt dazu, dass er kaum noch arbeiten kann. Weil kein Geld in die Familienkasse fließt und er hohe Schulden angehäuft hat, wird Andreas Mutter zur Ernährerin, geht in Nachtschichten arbeiten. Die kleine Andrea muss sich um den erkrankten Vater kümmern. „Ich war diejenige, die die Türen verschlossen hat und sich ihm in den Weg gestellt hat, wenn er weglaufen wollte. Ich war die Person, die ihn an seiner Freiheit gehindert hat“, erinnert sich Sawatzki.