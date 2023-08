Angehörigengruppe startet

Wetzlar. In Wetzlar hat sich eine neue Selbsthilfegruppe gegründet. Angehörige von Menschen mit einer psychischen Erkrankung treffen sich zum Austausch und gegenseitiger Unterstützung. Die Gruppe trifft sich an jedem vierten Donnerstag im Monat, von 19 bis 20.30 Uhr im Haus Sandkorn, Obertorstraße 10, in Wetzlar. Zum nächsten Treffen am 24. August, sind weitere Angehörige herzlich eingeladen. Informationen gibt es bei der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle der Diakonie Lahn Dill, unter der Telefonnummer 06441-9013400.