Anmeldung zu den Lego-Tagen bei FeG Wetzlar

Egal wie alt, ob alleine oder als Familienprojekt gibt es die Möglichkeit sich bis Sonntag, 29. Oktober, mit eigenen Lego-Steinen an der Sonderausstellung zum Thema „Mein Lieblingsplatz in Wetzlar“ teilzunehmen. Alle Informationen und Anmeldung auf www.feg-wetzlar.de/lego. Die gebaute Stadt wird im Rahmen eines Familiengottesdienstes feierlich eröffnet. Dazu sind alle für Sonntag, 29. Oktober, 10.30 Uhr in das Gemeindehaus, Im Amtmann 6 eingeladen.