Anmeldung zum Kindersachen-Flohmarkt in Dalheim

Wetzlar. Der Elternbeirat der Kindertagesstätte Bredowsiedlung lädt für Sonntag, 2. Juli, von 13 bis 15.30 Uhr in das Gemeindezentrum Dalheim, Berliner Ring 4, zu einem Kindersachen-Flohmarkt ein. Die Anmeldung für einen Verkaufsstand muss bis Sonntag, 25. Juni, per E-Mail an elternbeirat.kita.bredowsiedlung@gmail.com erfolgen. Die Kosten belaufen sich auf zwei Euro pro Tisch und Auslosung für Kuchen oder Auf- und Abbau.