Anmeldung zur Burgund-Reise mit der DFG Wetzlar

Wetzlar. Die Deutsch-Französische Gesellschaft Wetzlar macht vom 22. bis 28. Oktober, eine Rundreise durch Burgund mit einem Besuch der Burgen-Baustelle von Guénelon und die Besichtigung von markanten Gegenden und historischen Stätten, Schlössern und einzigartigen Bauwerken. Es sind noch Plätze frei. Die Kosten für ein Einzelzimmer betragen mit Halbpension 730 Euro, für ein Doppelzimmer mit Halbpension 570 Euro/pro Person. Die Reise findet in einem komfortablen, geräumigen Reisebus statt. Interessenten melden sich bitte bei Ingolf Hoefer per E-Mail an hoefer@gesahu.de oder unter Telefon 06441-26206.