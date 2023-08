Annemieke Tromp fühlt sich wohl in der Wetzlarer Altstadt

Tromp ist in den Niederlanden aufgewachsen, ihr Ehemann Marcel in Holland, das nur ein Teil der Niederlande ausmacht. Annemieke (niederländisch für Annemarie) Tromp erzählt, dass sie „bei Maastricht“ gelebt habe. Doch es sind von der Bergbaustadt Heerlen in der Provinz Limburg nur 13 Kilometer bis in die deutsche Stadt Herzogenrath in der Region Aachen. Trotz der Grenzregion habe man in ihrer Familie nicht Deutsch gesprochen. Damit habe sie dann auf dem Gymnasium einen Nachteil gehabt, denn alle anderen Schüler in ihrer Klasse waren zweisprachig aufgewachsen.