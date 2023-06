Ansammlung von interessanten Ruinen

Wetzlar. In der 977. Folge von „(Er)kennen Sie Wetzlar?“ geht es um einen Bereich, der heute gegenüber dem alten Rätselbild kaum noch wiederzuerkennen ist. Trotzdem erscheint die Lösung nicht unmöglich. Zu sehen sind auf dem historischen Foto von Klaus Neumann verschiedene, unterschiedlich große Gebäude, die zuvor zu Wohnzwecken an einer viel befahrenen Kreuzung dienten. Inzwischen sind die Ruinen verschwunden. An ihrer Stelle entstanden gesichtslose, auswechselbare Gewerbeimmobilien. Haben Sie erkannt, wo und wann das Foto entstanden ist? Dann schreiben oder mailen Sie uns, was Ihnen zum heutigen Rätselbild einfällt. Dazu verlosen wir wieder drei wertvolle Buchpreise („Auslese“). Die Adresse: Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 977, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail (bitte mit vollständiger Postanschrift): lokalredaktion-wnz@vrm.de. Einsendeschluss für die 977. Folge des Bilderrätsels ist Mittwoch, 21. Juni.