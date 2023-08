Anwohner der Rosengasse sind sauer auf die Stadt Wetzlar

Wetzlar. Die Energie- und Wassergesellschaft Wetzlar (Enwag) ersetzt derzeit überall in der Stadt die alten Graugussrohre. Viele Straßen sind längst wieder geschlossen, eine neue Teerdecke ist aufgebracht oder es wurde neu gepflastert. Das ist beispielsweise in der Fußgängerzone zwischen Schillerplatz und Dom der Fall. Auch in der Sandgasse, die vom Eisenmarkt in die Rosengasse führt, ist das Pflaster wieder geschlossen. Nicht aber in der Rosengasse selbst. Die Anwohner dort sind sauer.