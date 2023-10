AOK investiert Millionen in Wetzlar für Ruckkehr

Das leer stehende AOK-Gebäude am Geiersberg. Die Krankenkasse plant eine Sanierung des Standorts und will ihr Kundencenter wieder dorthin zurückverlegen.

Leerstand in Wetzlar? Da hebt sich der mahnende Zeigefinger meist in der Altstadt. Zu Unrecht: Auch am Geiersberg steht ein großes Gebäude leer, aber nicht mehr lange.