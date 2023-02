Aßlar und Werdorf: Traktor löst fatale Kettenreaktion aus

Was passiert ist: Laut Polizeiangaben war gegen 20.30 Uhr ein landwirtschaftliches Fahrzeug ohne Beleuchtung zwischen Aßlar und dem Abzweig Berghausen in Richtung Werdorf unterwegs. Der 68-jährige Lenker eines in gleicher Richtung fahrenden Golfs erkannte das Hindernis und bremste ab. Eine dem Golf folgende 48-jährige BMW-Fahrerin erkannte dies zu spät, schaffte es nicht mehr abzubremsen und prallte in das Heck des Golfs. BMW und Golf standen beschädigt am Fahrbahnrand der Bundesstraße.