Aßlarer soll seine Frau geschlagen und gewürgt haben

Eineinhalb Monate nach dem Vorfall mit dem Messer sei sie wieder in die gemeinsame Wohnung in Aßlar zurückgekehrt. Vor wenigen Wochen sei sie aber wieder ausgezogen. „Eigentlich wollte ich mich nicht trennen, aber es gibt Druck von seiner Familie“, begründete sie ihren Schritt. Bei den Auseinandersetzungen habe sie Würgemale am Hals, blaue Flecken am Oberkörper und eine Beule am Kopf davongetragen. Nach der Messerattacke hatte sie die Polizei gerufen. Der Richterin und auch dem Staatsanwalt schienen die Schilderungen der Ehefrau glaubhaft. Der Staatsanwalt sah allerdings – anders als anfangs angenommen – in dem Geschehen keine Bedrohung mehr, sondern lediglich eine Nötigung. Die Richterin verurteilte den Ehemann letztlich zu 1200 Euro Geldauflage, die innerhalb von sechs Monaten an die Staatskasse zu zahlen sind. Das Verfahren wird vorläufig eingestellt. Sollte das Geld nicht vollständig eingehen, wird das Verfahren wieder aufgenommen und es erfolgt eine Strafe, mahnte die Richterin.