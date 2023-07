Auch in Wetzlar nimmt die Armut zu

Wetzlar. „Armut“ lautete das Thema, über das Referenten und Teilnehmer aus Kirche, Diakonie und Politik im Gemeindesaal der Wetzlarer Hospitalkirche gesprochen haben. Es war der Auftakt zur neuen Veranstaltungsreihe „Kirche in der Gesellschaft“ des Sozialethischen Ausschusses im Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill. Das berichtet der Kirchenkreis in einer Pressemitteilung. Der Fokus liege auf der Frage, wie sich Kirche in der Gesellschaft, besonders in der Region, einbringen kann und soll. Das Gespräch moderierte der Vorsitzende des Sozialethischen Ausschusses, Pfarrer Ulrich Müller.