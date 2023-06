Auf Goethes Spuren durch Wetzlar wandeln

Wetzlar. Im Mai 1772 kam Johann Wolfgang Goethe nach Wetzlar, um am Reichskammergericht ein Praktikum zu absolvieren. Doch anstatt sich seinen Studien zu widmen, verbrachte er die Zeit lieber mit Charlotte Buff und Ihren Geschwistern sowie der Dichterei. Seinen historischen Spuren in der Wetzlarer Altstadt können Besucher bei der anderthalbstündigen Führung „Auf Goethes Spuren“ am Sonntag, 11. Juni folgen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor der Tourist-Information, Domplatz 8. Karten gibt es für sechs Euro auf www.wetzlar-tourismus.de oder in der Tourist-Information, Telefon 06441-997755.