Auf Goethes Spuren durch Wetzlar wandeln

Wetzlar. Zu einem Rundgang an die historischen Aufenthaltsorte Goethes lädt die Tourist-Info der Stadt Wetzlar für Sonntag, 17. September ein. Sie führt in anderthalb Stunden zu den historischen Aufenthaltsorten von Goethe in der Altstadt. Die Museen werden während der Führung nicht von innen besichtigt. Treffpunkt zu dem informativen Rundgang ist um 14.30 Uhr am Stadtmodell am Dom. Karten für sechs Euro gibt es im Ticketshop auf www.wetzlar-touristmus.de oder unter Telefon 06441-997755. Eine Anmeldung ist erforderlich.